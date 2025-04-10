Школьница в Чите выпила горсть таблеток для похудения и оказалась в больнице
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В Чите 15-летняя школьница выпила большое количество таблеток для похудения, после чего очутилась в больнице. Девочку пытаются спасти доктора, сообщает SHOT.
Врачи диагностировали у подростка острое отравление. Она переборщила с употреблением ставших популярными в TikTok БАДами для похудения.
Школьница вряд ли хотела навредить себе. Скорее всего, она планировала похудеть к лету, но переборщила.
У девочки благополучные родители: папа — адвокат, а мама — домохозяйка.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасных таблетках для похудения «Молекула». Они угрожают здоровью подростков.