Школьница оказалась в больнице после 3 шотов лимончелло в баре Белгорода
В Белгороде 15-летняя школьница уехала из бара на скорой помощи. Девочка выпила 3 шота лимончелло и упала в обморок, сообщает Baza.
Школьница отдыхала в городском баре вместе с друзьями из соседнего села. Там несовершеннолетним продали алкоголь.
Девочка выпила 3 шота лимончелло и тут же потеряла сознание. Из бара ее экстренно госпитализировали в больницу.
Несовершеннолетней пришлось «прокапаться». После процедуры она отказалась от госпитализации и отправилась домой.
Правоохранители заинтересовались этим делом. Они проверяют бар и выясняют, кто продал детям алкоголь.
