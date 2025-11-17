сегодня в 22:52

Школьница оказалась в больнице после 3 шотов лимончелло в баре Белгорода

В Белгороде 15-летняя школьница уехала из бара на скорой помощи. Девочка выпила 3 шота лимончелло и упала в обморок, сообщает Baza .

Школьница отдыхала в городском баре вместе с друзьями из соседнего села. Там несовершеннолетним продали алкоголь.

Девочка выпила 3 шота лимончелло и тут же потеряла сознание. Из бара ее экстренно госпитализировали в больницу.

Несовершеннолетней пришлось «прокапаться». После процедуры она отказалась от госпитализации и отправилась домой.

Правоохранители заинтересовались этим делом. Они проверяют бар и выясняют, кто продал детям алкоголь.

