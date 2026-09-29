сегодня в 16:23

Школьница изрезала ножом двух девочек в Новосибирске

12-летняя школьница напала с ножом на двух девочек в ходе конфликта на Троллейной улице в Новосибирске, сообщает Mash .

Детская ссора произошла на игровой площадке. В итоге школьница несколько раз ударила ножом третьеклассницу и четырехлетнюю девочку.

Пострадавших детей доставили в больницу. Одна из девочек находится в реанимации с проникающим ранением живота.

Нападавшую отвезли в полицейский участок, ранее она стояла на учете.

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