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Школьница изрезала ножом двух девочек в Новосибирске

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

12-летняя школьница напала с ножом на двух девочек в ходе конфликта на Троллейной улице в Новосибирске, сообщает Mash.

Детская ссора произошла на игровой площадке. В итоге школьница несколько раз ударила ножом третьеклассницу и четырехлетнюю девочку.

Пострадавших детей доставили в больницу. Одна из девочек находится в реанимации с проникающим ранением живота.

Нападавшую отвезли в полицейский участок, ранее она стояла на учете.

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