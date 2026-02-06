Школьники в Новокузнецке ушли гулять далеко от дома и потерялись в сильный мороз

К счастью, в обоих случаях избежать беды удалось благодаря бдительности случайных прохожих, которые своевременно обратили внимание на детей и сообщили о них в правоохранительные органы. Эти истории могли завершиться трагически, учитывая суровые сибирские морозы. Подробности об этих инцидентах рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Сети.

В Новокузнецке ситуация развернулась в салоне автобуса. Водитель обратил внимание на то, что на одной из остановок в транспорт вошли двое детей без сопровождения взрослых. Осознав, что может быть не так, он немедленно обратился к экипажу ДПС. Инспекторы забрали замерзающих ребят 11 и 9 лет в свой патрульный автомобиль, где их обогрели и напоили горячим чаем.

Выяснилось, что школьники отправились на прогулку слишком далеко от дома и заблудились в незнакомой части города. Пока дети несколько часов бродили по улицам, их обеспокоенные матери самостоятельно занимались поисками. Сотрудники полиции оперативно нашли контакты близких и передали детей их родителям прямо в отделе полиции «Центральный».

Схожий случай произошел и в Омске. Участковый немедленно доставил ребенка в отделение, где его согрели и установили связь с матерью.

