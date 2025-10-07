сегодня в 18:54

Школьники из Владимира избили сверстницу в туалете и выложили видео в Сеть

Во Владимире подростки избили сверстницу в уборной. Ее поставили на колени, а все происходящее сняли на видео, которое потом выложила в Сеть одна из участниц инцидента, сообщает « Подъем ».

В пресс-службе ГУ МВД России по Владимирской области рассказали, что заявление в полицию никто не писал. Однако информация об инциденте проверяется.

Полицейские заметили видеозапись во время мониторинга интернета. Было организовано проведение проверки.

Уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская поделилась, что следит за ситуацией. Родители по поводу инцидента к ней не обращались.

