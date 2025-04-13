Школьники из Хакассия украли 200 тыс рублей у родителей и купили два мопеда

SHOT: школьник из Хакассии похитил средства и украшения родителей

Школьник из Республики Хакассия разбил с помощью камня сейф родителей, после чего украл из него материальные средства и украшения. 13-летний подросток хотел приобрести мопед, но взрослые не давали ему деньги на исполнение мечты, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в хакасском Черногорске. Кражу молодой человек провернул с 16-летним приятелем.

Подростки подождали, пока взрослые покинут квартиру и уйдут на работу. Затем юные воры разбили замок сейфа с помощью большого камня, достали 200 тыс. рублей и золотые часы.

После этого молодые люди отправились в Абакан и приобрели два мопеда. Все, что осталось, они отдали друзьям.

Молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов. Они провели изъятие материальных средств, мопеда, часов, после чего вернули подростков родителям.