Школьник в Москве напился перед репетицией последнего звонка и угодил в больницу

Школьник в Москве перед репетицией последнего звонка отравился алкоголем и попал в больницу. Юноша привлек к себе внимание учителей странным поведением, его отвели в кабинет директора, где он потерял сознание, затем был срочно госпитализирован в больницу, сообщает SHOT .

Предварительно, инцидент произошел в школе № 2115 на улице Цюрупы. 17-летний подросток перебрал со спиртным перед репетицией последнего звонка, но поучаствовать в ней не смог из-за странного поведения. Учителя отвели его в кабинет директора, где хотели разобраться в ситуации, но юноша потерял сознание.

Сотрудники школы вызвали скорую помощь, подростка увезли в Филатовскую больницу, где выяснилось, что несовершеннолетний пациент отравился этанолом.

«16 апреля ученик 9-го класса во время занятий в актовом зале почувствовал себя плохо. Учитель заметила симптомы и незамедлительно вызвала скорую помощь. Подросток был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас он уже выписан из больницы, с ним все в порядке», — рассказал директор школы № 2115 Павел Рукавицын.

В настоящее время в школе проводится внутреннее расследование. Обстоятельства случившегося выясняются.