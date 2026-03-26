сегодня в 09:23

Школьник в Челябинске выстрелил в одноклассницу из арбалета

Подросток с арбалетом напал на школу в Челябинске. Он хотел выстрелить в учительницу, но попал в одноклассницу, сообщает 74.ru .

О происшествии сообщили очевидцы.

Предварительно, школьник целился из арбалета в учительницу, но попал в одноклассницу. Сейчас в школе работают полицейские и сотрудники МЧС.

Telegram-канал «Короче, Челяба» опубликовал фото с места происшествия. На снимке запечатлены правоохранители, которые работают на территории учебного заведения.

Другие ученики утверждают, что в момент ЧП им запретили покидать кабинеты. По словам детей, после нападения школьник выпрыгнул из окна и сломал ноги.

