Ненавидел отличников: почему 7-классник напал с ножом на ученика в Подмосковье

Причиной нападения 7-классника на одного из учеников школы стала его ненависть к отличникам. Правоохранители разбираются в ситуации, сообщает Mash .

Вооруженный кухонным ножом подросток напал на ученика в одной из школ Подмосковья. По предварительным данным, пострадал один школьник, у него минимум три ранения.

Инцидент произошел утром 16 марта. После нападения 13-летний парень спокойно отправился на уроки, не придав значения произошедшему. Его задержали и изъяли несколько ножей.

В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. По предварительной информации, между подростками произошел бытовой спор, который перерос в конфликт.

