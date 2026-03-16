7-классник напал с ножом на сверстника, затем пошел в школу в Щелкове

В Щелкове семиклассник совершил нападение на своего сверстника с ножом. После ранения подростка он отправился на занятия в школу, сообщает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось утром 16 марта непосредственно перед началом уроков. По предварительной информации, между подростками произошел бытовой спор, который перерос в конфликт.

В результате один из школьников нанес другому три удара ножом. После этого нападавший отправился на уроки, не придав случившемуся значения.

По данным Baza, пострадавший подросток был доставлен в Королевскую больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемый в нападении школьник в настоящее время задержан. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы.

