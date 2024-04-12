Школьник из Чувашии сломал челюсть, рухнув с электросамоката
Фото - © Michel Grolet/Unsplash.com
В Чувашии 12-летний школьник пострадал при катании на электросамокате. Мальчик упал со средства индивидуальной мобильности и сломал челюсть, сообщает Infox со ссылкой на республиканское ГИБДД.
Происшествие случилось в Канаше 11 апреля. Юный электросамокатчик травмировался в девятом часу вечера, когда катался по улице.
В целом за минувшие сутки в Чувашии случилось 3 ДТП, в которых пострадали 6 человек.
Так, одна из аварий произошла на трассе Чебоксары — Сурское в Шумерлинском районе. На участке автодороги столкнулись ВАЗ-21074 и Renault Logan. По данным правоохранителей, водитель отечественной машины вырулил на встречку, после чего врезался в иномарку.
В результате столкновения пострадала 48-летняя пассажирка Renault. Женщину пришлось везти в больницу.