Шкаф насмерть придавил 7-летнюю девочку в Стерлитамаке

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В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело из-за смерти 7-летней девочки, на которую упал шкаф, сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Трагедия произошла в одной из квартир города 29 октября. По версии следствия, в жилье проводился ремонт. В ходе него на ребенка упал шкаф, из-за чего девочка сразу же скончалась.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они допрашивают родителей погибшей и устанавливают все обстоятельства трагедии.

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