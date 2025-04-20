Шина отлетела от авто и сама вернулась на диск во время гонок в Петербурге

Шина отлетела с автомобиля и удивительным образом самостоятельно вернулась на диск во время гонок в Петербурге, сообщает Baza .

Инцидент произошел на чемпионате Санкт-Петербурга по дрифту.

На опубликованных кадрах видно, как во время заезда на одном из дрифт-корчей слетает шина с заднего левого колеса. Затем покрышка катится параллельно автомобилю и на следующем повороте возвращается на автомобиль.

Происходящее повергло в шок как зрителей, так и комментаторов городских соревнований.

Хозяин автомобиля Nissan Артем Перепелица по итогам гонок занял 3 место в личном зачете. Гонщик признался, что вообще не верил, что с данным автомобилем он окажется на пьедестале.