сегодня в 22:23

Шестилетний ребенок погиб в Нижнем Новгороде при обрушении гаража

В Нижнем Новгороде обрушившаяся стена заброшенного гаража стала причиной смерти ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

ЧП произошло на улице Раевского. Отец с шестилетним сыном проходили мимо ветхих гаражей, когда неожиданно произошло обрушение конструкции. Один из заброшенных боксов сложился, накрыв ребенка многотонными плитами.

На место происшествия немедленно выехали расчеты МЧС. Четыре спасателя более четырех часов вели кропотливую работу по разбору завалов, используя спецтехнику и альпинистское снаряжение.

Однако когда мальчика достали из-под обломков, медики констатировали смерть.