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Шестиклассник в Чебоксарах ножом из столовой угрожал детям и учителям

Утром 21 ноября шестиклассник чебоксарской школы № 63, вооружившись хлебным ножом из столовой, начал угрожать детям и учителям, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии .

Обезоружить ученика, который запугивал окружающих холодным оружием, сумела охрана школы, после чего в образовательное учреждение вызвали полицию. Ход расследования дела взяла на контроль районная прокуратура.

В рамках инициированного надзорным органом расследования предстоит выяснить все детали инцидента и определить степень ответственности сотрудников школы, не предотвративших пронос учащимся холодного оружия из столовой. К счастью, никто не пострадал.

Известно, что несовершеннолетний числится в списке школьников, требующих особого педагогического контроля. Все обстоятельства случившегося выясняются.