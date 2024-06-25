Шесть вооруженных зеков могли сбежать из учебного центра под Киевом

По предварительной информации, шесть вооруженных зеков сбежали из учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины. Они хотели вступить в ряды ВСУ, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Слухи о побеге вооруженных заключенных распространились по социальным сетям. Они одеты в военную форму, при себе имеют оружие.

Некоторые источники утверждают, что командование воинской части сообщило о побеге командирам подразделений учебного центра.

В ВСУ опровергли слухи, назвав эту информацию недостоверной. В украинской армии отметили, что все бывшие заключенные проходят подготовку перед отправкой на фронт. Они находятся в своих подразделениях.