Шесть кошек несколько дней закрыты в квартире умершего хозяина в Москве

В столице шесть кошек несколько суток заперты в квартире после того, как их хозяин скончался. Пенсионер жил на улице Вавилова, сообщает « Осторожно, Москва ».

Из-за бюрократических особенностей зоозащитники уже несколько суток не могут эвакуировать животных. Ключи от квартиры удерживаются в морге, поскольку процедура официального опознания тела мужчины еще не завершена. Его близких родственников оперативно разыскать не удалось.

По заверению активистов, сотрудники правоохранительных органов на данном этапе якобы отказываются забирать ключи из морга или производить принудительное вскрытие дверных замков.

В результате оставшиеся без присмотра животные заперты в закрытом пространстве на девятом этаже. Ситуация становится критической, так как кошки полностью лишены доступа к пище и свежей воде. Волонтеры пытаются найти легальные способы спасения питомцев из квартиры.

