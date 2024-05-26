Шесть детей отравились хлоркой после купания в бассейне в Севастополе

В бассейне Aqua Deluxe в Севастополе шесть детей отравились хлоркой после купания, сообщается на сайте прокуратуры города.

24 мая в соцсети разместили сообщение о постороннем резком запахе в бассейне, а еще об ухудшении самочувствия детей, которые в нем тренировались.

В горбольницу № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка поступили шесть детей 2014–2016 годов рождения. Медики выявили у них признаки отравления хлорсодержащим веществом.

После оказания медпомощи пострадавшим не потребовалась госпитализация.

Городская прокуратура проверит все обстоятельства инцидента в бассейне.