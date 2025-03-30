Шесть человек пострадали в результате столкновения автобусов в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло столкновение пассажирских автобусов, в результате которого пострадали шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Известно, что один из водителей почувствовал себя плохо перед аварией.

Два человека были госпитализированы: водитель находится в реанимации, а у ребенка, по предварительным данным, диагностировано сотрясение головного мозга. Остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки инцидента. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.