Шаурму со стафилококком и листериями нашли в Москве и Санкт-Петербурге

Роскачество выявило смертельно опасную шаурму в Москве и Петербурге

Роскачество проверило шаурму в 29 торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга. По результатам исследования в одном из образцов была найден золотистый стафилококк. Об этом сообщает ТАСС .

«В шаурме от „Ашана“ обнаружен золотистый стафилококк S. aureus. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной», — говорится в сообщении.

Также в продукции «Ашана» и Chef Doner специалисты нашли листерии. Продукция с листериями или стафилококком может стать причиной развития пищевой токсикоинфекции или листериоза.

Наибольшее число нарушений Роскачество выявило в части санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии. Они зафиксированы в 27 торговых точках.

Помимо этого, кишечная палочка была обнаружена в продукции 15 торговых марок. Среди них — Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostаевский, «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася», «Super кебаб» и другие.

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