Шаурма с сюрпризом: пристав предотвратил пронос в суд запрещенных веществ

В одном из судов Республики Башкортостан судебный пристав предотвратил попытку пронести в здание запрещенное вещество. Несколько свертков в полиэтиленовом пакетике были обнаружены прямо внутри шаурмы, которую принес с собой подсудимый, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Специализированного отделения Вадим Нугуманов предложил 22-летнему гражданину Н., прибывшему на заседание в качестве обвиняемого, добровольно сдать запрещенные предметы. Мужчина ответил, что ничего такого при нем нет. Однако во время досмотра с помощью специальной лучевой установки внутри пакета с едой, прямо в шаурме, были замечены подозрительные свертки.

Информацию об инциденте немедленно передали в правоохранительные органы. Подсудимого задержали и передали прибывшим по вызову полицейским. Согласно справке об исследовании, изъятый порошок оказался веществом, содержащим производное наркотического средства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное хранение наркотиков».

С начала года судебные приставы при осуществлении пропускного режима выявили уже 27 единиц газового, травматического и холодного оружия, а также электрошоковых устройств. Кроме того, изъято более 700 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих в зданиях судов.

