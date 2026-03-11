Шашлык на 120 тыс рублей: ролик с мангалом на дороге привел к крупному штрафу

В Хабаровском крае блогеров оштрафовали на 120 тыс руб за съемку с шашлыками

1 мая 2025 года двое блогеров решили снять необычный контент в центре Комсомольска-на-Амуре. Автор идеи Павел (Pavelkrasnoshlik) и модель Елизавета (your_girl_8888) организовали съемку с мангалом на трамвайных путях, которая привлекла внимание правоохранительных органов и в итоге спустя почти год обернулась для них штрафом в общей сложности на 120 тыс. рублей.

Сюжет скандального ролика

На опубликованных кадрах видно, что блогер и оператор установили походное кресло и мангал на трамвайных путях в центре города. По сюжету короткого ролика, девушка-модель в белом топе, галстуке, черной юбке и высоких сапогах на каблуках шла модельной походкой по направлению к стулу, перед которым стоял мангал с четырьмя шампурами с шашлыком. Девушка села на стул, перекинула ногу на ногу, затем взяла шашлык и начала есть. За кадром играла песня «Шашлындос» группы «Хлеб».

На кадрах бэкстейджа слышно, что в момент съемки к оператору и модели подъехали сотрудники ДПС и обратились к ним с помощью громкоговорителя.

«Господа, вы что-то перепутали?» — задались вопросом госавтоинспекторы.

С этого момента у участников съемочного процесса начались проблемы с правоохранительными органами и сотрудниками регионального ГУ МЧС РФ.

По словам участников съемки, огонь в мангале не разжигался — шашлыки были приобретены уже в готовом виде. Создатели контента признались, что изначально опасались реализовывать задумку в людном месте, однако желание выпустить оригинальный материал накануне майских праздников пересилило сомнения.

Что было дальше?

Оператор и его спутница получили серию штрафов после публикации скандального видео. Первоначально инспекторы дорожной полиции выписали им совместное взыскание в размере 1 тыс. рублей за несоблюдение правил дорожного движения. Нарушители признали свою вину и публично извинились перед сотрудниками ДПС.

Однако на этом история не закончилась. Позднее автора ролика и девушку-модель пригласили в подразделение МЧС, где каждому из них назначили денежное наказание по 20 тыс. рублей. Представители ведомства объяснили решение тем, что материал получил широкое распространение далеко за границами Хабаровского края. По их словам, крупное взыскание должно послужить наглядным примером недопустимости подобных съемок, особенно учитывая действовавший тогда режим особой пожарной опасности.

Участники съемок пытались доказать, что в мангале фактически ничего не горело, но их доводы остались без внимания. В итоге блогер и модель решили проигнорировать второе постановление о штрафе.

Повторный штраф

В результате разбирательства, которое продлилось почти год, оператор и его модель Лиза получили штрафные санкции на общую сумму 120 тыс. рублей. Дело о неуплате штрафа рассматривал судебный участок № 37 Ленинского судебного района г. Комсомольска-на-Амуре 3 марта 2026 года.

Первоначальное взыскание составило 20 тыс. рублей, к нему добавилось еще 40 тыс. за несвоевременную оплату. Таким образом, на каждого из нарушителей пришлось по 60 тыс. рублей штрафа. Также молодым людям запретили выезд из страны. Именно такими последствиями обернулась для них съемка.

