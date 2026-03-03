Шантаж интимными фото: московская студентка стала жертвой мужчины с сайта знакомств

В Москве мужчина публиковал интимные фото студентки и требовал у нее 1 млн руб

Мосгорсуд приговорил жителя Москвы к 3 годам лишения свободы за шантаж студентки, с которой он познакомился в приложении для знакомств. Мужчина требовал у нее 1 млн рублей и распространял ее интимные фотографии, сообщает Infox.ru .

По данным источника, мужчина познакомился с девушкой в чате знакомств и в ходе переписки получил ее интимные фотографии и видео. Позже он выяснил адрес студентки, контакты ее родственников и друзей, а также место учебы.

После неудачной личной встречи мужчина начал угрожать девушке с разных аккаунтов. Он требовал 1 млн рублей, угрожая расправой и распространением личных материалов.

Злоумышленник разместил интимные снимки на сайте учебного заведения, где училась студентка, а также разослал их на работу ее матери и знакомым. В сообщениях он утверждал, что девушка якобы распространяет наркотики и занимается проституцией.

Суд признал мужчину виновным в шантаже и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

