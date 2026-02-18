Сгоревших под Рязанью детей предложили положить в брендовые пакеты маркетплейса

Сотрудники морга предложили положить тела детей, погибших при пожаре в селе Желудево Рязанской области в брендовые пакеты маркетплейса, сообщает ИА «Регнум» .

Трагедия произошла в ночь на 12 февраля. В результате пожара погибли родители и двое маленьких детей 6 лет. Трое старших детей остались сиротами. Причиной возгорания стали ненадежные газовые баллоны, которыми семья была вынуждена топить дом в сильные морозы из-за отключения газа за неуплату.

«Кошмар происходит в ГБУ РО „БСМЭ им. Д. И. Мастбаума“, Шиловском судебно-медицинском отделении „Бюро судебно-медицинской экспертизы“… К похоронам тела усопших предоставляли в санитарных пакетах», — рассказала сестра погибших Наталья Ратникова.

Она подчеркнула, что когда речь зашла о детях, пакеты закончились, и сотрудники предложили положить их в брендовые пакеты маркетплейса.

Кроме того, сотрудник морга в пгт Шилово пренебрежительно относился к своей работе и всячески хамил родственникам в день похорон, 14 февраля. Врач не хотел отдавать тела, всячески намекая на взятку. При этом подобные ситуации происходит в морге регулярно. У умерших пропадают ювелирные украшения, а сотрудники просят взятки и хамят, заключила Ратникова.

