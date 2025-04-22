Сгорела квартира на востоке Москвы, есть погибший

СК: человек сгорел в квартире на востоке Москвы
Происшествия

22 апреля в квартире дома на улице Снайперской в Москве произошел пожар. Умер один человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Проводится доследственная проверка.

Сотрудники ГСУ СКР по Москве находятся на месте происшествия.

Проводятся следственные мероприятия.

На опубликованной фотографии видно, что стены и потолок помещения покрылись гарью. Однако квартира пострадала некритически — почти вся мебель целая.