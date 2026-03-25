Сгорел вместе с авто: фото с места гибели напавшего на бывшую девушку в Москве

Полиция показала фото с места гибели напавшего на бывшую девушку в Москве

25 марта в Москве мужчина с ножом напал на бывшую возлюбленную, ударил ее несколько раз, затем оставил предсмертную записку на месте преступления и скрылся. Позднее он попал в аварию в Московской области, в которой погиб. Подмосковная полиция показала фото с места происшествия.

Предварительно установлено, что около 12:20 на 79-м километре автодороги А-108 произошла авария с участием фуры и автомобиля марки HAVAL, которым управлял подозреваемый в покушении на убийство девушки в Москве.

Злоумышленник в какой-то момент движения выехал на полосу для встречного потока транспорта и врезался в фуру. От удара грузовик слетел с трассы в кювет, а вторая машина загорелась, ее водитель сгорел вместе с транспортом на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. В Сети появилось видео, как злоумышленник гнал по дороге на большой скорости и в итоге попал в смертельную аварию.

Пострадавшая девушка, которая работает помощницей топ-менеджера «Росхима», находится в больнице. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье пациентки. Ее состояние оценивается как тяжелое.

