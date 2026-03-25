Гнал как сумасшедший: видео ДТП, в котором погиб напавший на девушку в Москве

Появилось видео с моментом аварии, в которой погиб мужчина, напавший на помощницу топ-менеджера «Росхима». Кадры публикует 112 .

ДТП произошло, когда мужчина пытался скрыться после нападения на экс-возлюбленную. Он мчался по дороге в Подмосковье на большой скорости.

Судя по кадрам, в один момент он пошел на обгон автомобиля и выехал на встречную полосу. Там ехала фура. Машина мужчины угодила прямо в грузовик.

После этого легковушка загорелась. Мужчина, который находился в ней, погиб.

Ранее мужчина попытался убить свою экс-возлюбленную в ее же съемной квартире в жилом комплексе «Лайнер» в Москве. Он нанес ей свыше 12 ударов ножом. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело.

