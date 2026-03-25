Напавший на помощницу топ-менеджера «Росхима» оставил предсмертную записку

25 марта в Москве мужчина с ножом напал на помощницу топ-менеджера «Росхима», нанес ей более 12 ударов, после чего скрылся. На месте преступления правоохранительные органы нашли его предсмертную записку, в которой он обвинил во всем свою жертву, сообщает «112» .

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Розыск подозреваемого продолжается — его местонахождение до сих пор неизвестно. Следователи активно работают по данному факту.

На месте нападения правоохранители обнаружили записку, оставленную предполагаемым преступником. Судя по содержанию, мужчина планировал свести счеты с жизнью. При этом в тексте он возлагал ответственность за свою гибель на пострадавшую женщину.

Пострадавшую девушку доставили в больницу, она в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

