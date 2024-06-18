Северокорейские военнослужащие получили ранения на границе с Южной Кореей

Северокорейских бойцов ранили в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом рассказали в агентстве «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских войск, сообщает «Лента.ру».

Представитель южнокорейских Вооруженных сил отметил, что северокорейские бойцы действуют в демилитаризованной зоне неразумно, большие потери происходят из-за наземных мин.

Также в Южной Корее заподозрили КНДР в мобилизации нескольких тысяч работников для строительства сооружений вдоль границы. У них есть возможность возводить защитные сооружения и минировать территории.

Ранее в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована авторская статья президента РФ Владимира Путина.