Сестру теневого короля Сочи по кличке Робсон задержали за рулем навеселе

Бывший муниципальный депутат Сочи и сестра предпринимателя Рубена Татуляна, известного под кличкой Робсон, Анжела Селюкова задержана за рулем после вечеринки в ресторане по случаю ее увольнения, сообщает «112» .

Селюкову остановила полиция, когда она мчалась по ночному городу на своем автомобиле Aston Martin. Перед этим она праздновала свое увольнение — депутаты городского собрания Сочи проголосовали за ее отставку из-за «утраты доверия». Этому послужило утаивание доходов в декларации — 9 млн долларов.

Остановившие Селюкову сотрудники полиции предложили ей «дунуть в трубочку», однако она отказалась, в том числе и от медицинского освидетельствования. Женщина заявила, что ничего не пила. Ей грозит лишение прав на 1,5 года и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Брата Селюковой Татуляна подозревают в мошенничестве. Год назад у предпринимателя прошли обыски по делу о многомиллиардных хищениях. В 2014 году Forbes включил его в список самых крупных инвесторов в гостиницы Сочи.