Сестра Хачатуряна считает, что его несправедливо обвинили в насилии над дочерьми

В Москве 21 апреля Бутырский районный суд вынес посмертный обвинительный приговор Михаилу Хачатуряну, которого признали виновным в систематическом издевательстве над тремя дочерьми, которые в 2018 году его убили. Сестра покойного Хачатуряна Нелли считает такое решение суда несправедливым и намеревается его обжаловать, сообщает Mash .

«Его просто обвинили (три дочери — ред.), чтобы уйти от страшного наказания. Доказательства нам как потерпевшей стороне не предоставлено. Будем обращаться в высшие суды», — заявила Нелли Хачатурян после суда, где ее брата посмертно признали виновным в том числе в действиях сексуального характера, направленных против дочерей.

Женщина уверена, что сторона защиты трех сестер намеренно задействовала общественные рычаги давления, чтобы девушек признали жертвами. Однако она не согласна с таким решением Бутырского районного суда и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

В июле 2018 года три сестры Хачатурян убили отца, тело мужчины с множественными ранениями нашли в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушек задержали по подозрению в совершении преступления. Позднее следствию удалось доказать, что погибший систематически издевался над собственными детьми, применяя в том числе сексуальное насилие. После этого уголовное дело разделили на два производства и стали рассматривать отдельно действия сестер и отдельно действия их отца.

Вынесенный посмертный обвинительный приговор Хачатуряну может повлиять на ход дела в отношении сестер. Есть вероятность, что их могут оправдать, а совершенные действия признать самообороной.