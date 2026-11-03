Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сравнил с гестапо тюрьму под Киевом, где, по сообщениям, вооруженные люди удерживали около 40 человек, сообщает RT .

«Те же самые подразделения СС, зондеркоманды и гестапо с пыточными камерами. Особо наглые бандеровцы преемственности не скрывают, хотя их главарь Зеленский постоянно маскируется под „борца за свободу Украины“, выпрашивая деньги и оружие. С каждым днем все более очевидно, что освобождать Украину надо от таких, как он», — заявил Миронов в разговоре с RT.

По словам командующего Нацгвардией Украины Александра Пивненко, люди, которых удерживали в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, являются мобилизованными. Также сообщалось, что в нелегальной тюрьме обнаружили 14-летнего подростка, которого избивали лопатой.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на Украине много подобных пыточных. По ее утверждению, на них держится власть Владимира Зеленского.

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