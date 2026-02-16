Серьезное ДТП парализовало движение в сторону аэропорта Шереметьево

сегодня в 09:12

На Шереметьевском шоссе случилось серьезное ДТП. Из-за этого движение к аэропорту Шереметьево затруднено, сообщила глава Лобни Анна Кротова.

Участниками аварии стали грузовой автомобиль и автобус. В результате столкновения грузовик опрокинулся на проезжую часть. Это затруднило движение в сторону аэропорту Шереметьево.

«Движение в сторону аэропорта практически остановлено, перекрыты две полосы», — отметила в Telegram-канале Анна Кротова.

Кроме того, ДТП вызвало сильные задержки в движении общественного транспорта.

Глава Лобни посоветовала заранее прокладывать маршрут с учетом возможных объездных путей.

