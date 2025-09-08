Серьезнейшие повреждения: самолет совершил аварийную посадку в поле под Москвой

сегодня в 18:15

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле рядом с подмосковном городом Лыткарино, сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России. Борт получил «значительные повреждения» — он встал «на голову» и сильно согнулся.

Происшествие случилось днем 8 сентября. Предварительная причина аварийной посадки — отказ самолетного двигателя.

На борту находились два пилота, никто из них не пострадал. На месте происшествия работают следователи.

По факту произошедшего проводится проверка Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СКР. Прочие подробности произошедшего выясняются.