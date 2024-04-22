Серьезная авария произошла в Москве напротив «Крокус Сити Холла»
Серьезное ДТП с участием грузовика произошло на МКАД
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На 67-м км МКАД в районе съездов 67А и 67В произошло серьезное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Авария произошла напротив концертного зала «Крокус Сити Холл». В результате ДТП грузовик отбросило на обочину.
Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии уточняются.
Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». На кадрах видны серьезные последствия ДТП. По информации издания, никто не пострадал.