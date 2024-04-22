Серьезная авария произошла в Москве напротив «Крокус Сити Холла»

сегодня в 10:57

Серьезное ДТП с участием грузовика произошло на МКАД

На 67-м км МКАД в районе съездов 67А и 67В произошло серьезное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.