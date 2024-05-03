сегодня в 19:03

В пятницу глава округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Временное исполнение полномочий главы возложено на замглавы городского округа Домодедово Московской области Евгению Хрусталеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

В ведении Евгении Михайловны находились вопросы разграничения государственного и муниципального имущества, недвижимого имущества и сделок с ним, землеустройства, агропромышленного комплекса городского округа, лесного хозяйства, деятельности общественных организаций в области охраны природы, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, координации деятельности сельскохозяйственных предприятий, рационального использования сельскохозяйственных земель, развития и функционирования потребительского рынка в городском округе, защиты прав потребителей, деятельности районной общественной организации охотников и рыболовов; выставочно-ярмарочной деятельности, учета и распределения жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.