Глава Раменского округа Николай Ханин сложил полномочия по собственному желанию

Глава Раменского округа Николай Ханин сложил полномочия по собственному желания. Его кресло займет первый замглавы округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Советом депутатов городского округа исполнение полномочий главы возложено на первого заместителя главы Эдуарда Малышева.

Ранее Эдуард Малышев занимал должность заместителя главы городского округа Люберцы и отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и победа.

«Времена сложные и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.