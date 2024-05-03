В Госдуме ответили, приравняют ли бойцов СВО к ветеранам ВОВ
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что пока нельзя сказать, приравняют ли участников спецоперации на Украине к ветеранам Великой Отечественной войны. По ее словам, во время ВОВ были другие условия службы, сообщает «ФедералПресс».
Парламентарий подчеркнула, что правительство РФ принимает беспрецедентные меры поддержки бойцов СВО. Военнослужащим полагаются премии, ежегодная материальная помощь, компенсации командировочных расходов и прочие выплаты.
Также минимум раз в год российские военные проходят медосмотры и химико-токсикологические исследования. Кроме того, у них есть возможность отправиться на отдых в военный санаторий.
По словам законодателя, участники СВО, получившие ранения, могут вне очереди получить путевки для прохождения реабилитации. Для мобилизованных и добровольцев, а также их родственников также предусмотрены безвозмездные выплаты.