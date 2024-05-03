В Госдуме ответили, приравняют ли бойцов СВО к ветеранам ВОВ

Депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что пока нельзя сказать, приравняют ли участников спецоперации на Украине к ветеранам Великой Отечественной войны. По ее словам, во время ВОВ были другие условия службы, сообщает «ФедералПресс» .

Парламентарий подчеркнула, что правительство РФ принимает беспрецедентные меры поддержки бойцов СВО. Военнослужащим полагаются премии, ежегодная материальная помощь, компенсации командировочных расходов и прочие выплаты.

Также минимум раз в год российские военные проходят медосмотры и химико-токсикологические исследования. Кроме того, у них есть возможность отправиться на отдых в военный санаторий.

По словам законодателя, участники СВО, получившие ранения, могут вне очереди получить путевки для прохождения реабилитации. Для мобилизованных и добровольцев, а также их родственников также предусмотрены безвозмездные выплаты.