Андрей Воробьев проверил Дмитровский филиал областного медколледжа после капремонта

Капитальный ремонт колледжа сделали впервые за 60 лет. В прошлом году Воробьев приезжал с проверкой восстановительных работ, а во время новой поездки пообщался со студентами и осмотрел кабинеты.

«Мы в Подмосковье модернизируем колледжи, приводим их к современному стандарту, форме. Но за содержание отвечают наши педагоги. Спасибо вам большое за работу. У нас в Московской области очень хорошие медколледжи. В этом филиале учится больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованным в той или иной клинике. Вы здесь реально получаете навыки, качественное образование. То, чему вы хотите научиться, вас здесь научат», — сказал Воробье, обращаясь к студентам.

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

Здание Дмитровского филиала Московского областного медколледжа № 1 почти полностью перестроили. Рабочие заменили фасад и кровлю, установили новые инженерные коммуникации, изменили планировку помещений и достроили новые аудитории. В итоге в предстоящем учебном году 2024-2025 образовательное учреждение сможет принять на 220 абитуриентов больше, чем могло себе позволить ранее.

На территории при колледже появилась спортплощадка и зона отдыха, где студенты смогут восстанавливать силы после занятий. Для более продуктивного обучения, для медколледжа приобрели современное оборудование и тренажеры, где будущие медики смогут практиковаться и оттачивать мастерство в оказании первой помощи и в проведении внутримышечных и внутривенных инъекций.

На занятиях также используют интерактивную программу «МедМан», где собрано 138 образовательных кейсов, можно смоделировать различные медицинские манипуляции при помощи 3D-графики, видео и геймификации.

«Я на 2 курсе акушерского дела. Мне очень нравится, интересно изучать все, что связано с детьми. После капремонта появилось намного больше возможностей для обучения и практики, стало комфортнее. Появилось много манекенов, пеленальные столики новые. После окончания колледжа я планирую пойти работать в роддом, интересно будет попробовать, потому что мне очень нравится эта профессия. Но также я планирую получить высшее образование по той же специальности», — рассказал Максим Данилов.

В прошлом году образовательное учреждение выпустило 83 специалиста, 69 из которых устроились работать в различные подмосковные медицинские учреждения. В этом году ожидается выпуск 145 специалистов. Почти все они хотят остаться в регионе, чтобы оказывать помощь землякам. В настоящее время сестринскому, акушерскому и лечебному делу в медколледже учатся 429 студентов, 366 из них бюджетники. По целевому направлению с прошлого года обучается 23 человека.

«Дмитровский филиал готовит специалистов среднего звена по трем направлениям. Основное — это сестринское дело, а также лечебное и акушерское. Обучаются студенты как после 9 класса, так и после 11. Большая часть из них, конечно, из Дмитровского г. о., но также есть ребята из Талдома, Дубны — всех близлежащих округов. Практику они могут проходить по месту жительства в наших областных учреждениях. Здесь полностью обновлена вся оргтехника, мебель, оборудование, закуплены новые мультимедийные программы, в том числе обучающие, фантомы, муляжи. Фактически это не только новое здание, но и новые условия учебы», — рассказал директор Московского областного медицинского колледжа № 1 Саркис Бабаян.

Преподаватель медколледжа Галина Ивановна поделилась с губернатором Андреем Воробьевым хорошей новостью — она вместе с семьей переехала жить в Дмитровский городской округ, а раньше ей приходилось ездить на работу из Москвы.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«У нас замечательный коллектив. Я раньше жила в Москве, ездила оттуда, но наконец-то здесь осела. Мне очень нравится! Мы в деревне нашли дом. Сейчас езжу в Москву только по необходимости», — рассказала Галина Ивановна.

После капремонта в медколледже появились курсы профпереподготовки и повышения квалификации. Раньше для этого нужно было ехать в Москву или в Раменское. Студенты рассказали Воробьеву, что автобус № 2 слишком редко курсирует от вокзала до колледжа, что усложняет их дорогу до места учебы.

«В 7:40 едет автобус от вокзала, он не всегда большой. Студентов очень много, он забит. А следующий отправляется только в 8:40. Получается, что на занятия мы не успеваем», — поделилась одна из студенток.

Глава региона обещал решить этот вопрос максимально быстро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.