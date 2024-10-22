Семья военных во главе с пьяным подполковником избила старлея полиции

В Ленинградской области силовики задержали трех военнослужащих танковой части — мужчину в звании подполковника, его сына, младшего сержанта, и его жену, работающую инструктором танкового полигона. Семья попала в ДТП, после чего они избили старшего лейтенанта полиции, сообщает 47news .

Родственников-военнослужащих задержали 22 октября примерно в 02:00 на трассе Сертолово-Огоньки. «Буханка» защитного цвета, принадлежащая армейской чете, попала в аварию с другой машиной. В момент ДТП за рулем находился сын подполковника Минобороны, служащий инспектором по вождению в воинской части, где также работают его мать с отцом.

Когда на место прибыл наряд дорожной полиции, супруги начали вести себя некорректно. После перебранки и потасовки старлею полиции нанесли удары в голову, из-за чего подполковника и его родных решили задержать.

Экспертиза показала, что в момент аварии офицер и его супруга были пьяны, однако их сын, находившийся за рулем, оказался трезв.