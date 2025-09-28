Семья из Тверской области насмерть отравилась грибами собственной засолки

Трагедия произошла в городе Бологое. 47-летний Алексей К. и его 43-летняя супруга Марина почувствовали недомогание после употребления грибов. Их срочно госпитализировали, но по пути в больницу мужчина скончался. Марину удалось доставить в медучреждение, где она также скончалась. У пары остались маленькие дети.

Экспертиза установила, что семья погибла от отравления ядовитым веществом. В ходе осмотра жилья супругов были назначены дополнительные исследования.

По словам родственников погибших, пара отравилась грибами собственной засолки. Супруги самостоятельно их консервировали и накануне смерти поужинали ими.

