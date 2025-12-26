Семерым работникам энергокомпании предъявили обвинения в коррупции в Подмосковье

В Чехове предъявили обвинение семи работникам электросетевой организации по делу о взяточничестве, об этом сообщает СК Подмосковья .

СотрудникиГГСУ СК России по Московской области обвинили семерых человек, работающих в компании, которая занимается распределением электроэнергии и услугами электрификации, по статье о коррупции. Сотрудникам предъявили обвинение в зависимости от того, какую роль каждый играл в преступной схеме.

Обвинения выдвинуты по различным частям статьи 290 Уголовного кодекса: часть 6, пункт «в» части 5 и пункт «а» части 5. Следствие направило в суд ходатайство об избрании мер пресечения для всех подозреваемых. Суд удовлетворил требование следователя — всем обвиняемым определены меры пресечения.

Следователи установили, что в мае 2021 года начальник отдела по подключению потребителей к электросетям решил регулярно брать взятки. Деньги он требовал с тех, кто хотел подключиться к электричеству. За вознаграждение обвиняемый обещал быстрее открывать счета для оплаты света по заниженным тарифам. Также он предупреждал клиентов о предстоящих проверках.

Схему мужчина выстроил следующим образом: своему подчиненному — начальнику участка — он поручил следить за работой подрядчиков и принимать документы на счетчики электроэнергии. А сам занимался поиском клиентов, которые хотели получить разрешение на установку счетчика в обход очереди.

Следствие продолжает работу по делу о коррупции. Злоумышленники привлекли к незаконной деятельности главного инженера компании и нескольких других участников. Размер незаконного вознаграждения достиг 1,5 млн рублей.

Оперативную поддержку расследования обеспечивали сотрудники столичного управления ФСБ, подразделения экономической безопасности МВД Подмосковья и полиции Чеховского района.

В ходе следственных мероприятий проведено более 20 опросов свидетелей и подозреваемых. Изъяты бумаги и техника, назначены технические экспертизы.

