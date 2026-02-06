Семейный подряд: мама и сын в Москве превратились в наркодилеров

В Москве мать и ее взрослый сын организовали подпольное производство наркотиков, чтобы заработать денег, сообщает прокуратура Москвы .

51-летняя женщина и ее 31-летний сын оборудовали две квартиры. Там они выращивали коноплю в промышленных масштабах.

Во время обысков у них нашли и изъяли 23 куста конопли, а также кокаин, экстази, марихуану, ЛСД и галлюциногенные грибы общим весом в несколько килограммов. Кроме того, найдены весы и упаковочные материалы.

Мать и сын стали фигурантами уголовного дела. За незаконные культивирование наркосодержащих растений и сбыт запрещенных веществ суд назначил им семь с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима, а мужчина — в колонии строгого режима.

