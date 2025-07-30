Семейную пару осудили за передачу ВСУ данных о военных объектах в Подмосковье

Следствие установило, что в мае 2023 года россиянка вступила в коммуникацию с лицом, представляющим интересы СБУ Минобороны Украины. Она получила задание на сбор информации и передачу данных о дислокации военных объектов в Москве и Подмосковье.

Для реализации преступного замысла осужденная вовлекла в деятельность своего мужа. Следственные материалы свидетельствуют, что женщина осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию, в то время как ее супруг обеспечивал прикрытие, наблюдая за окружающей обстановкой. После отправки собранных сведений заказчику супруги получили денежное вознаграждение за свои действия.

Суд признал обоих фигурантов виновными по статье 275 УК РФ (госизмена). Женщина приговорена к 17 годам заключения в исправительной колонии общего режима с дополнительным штрафом в размере 100 тыс. рублей. Ее мужу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.