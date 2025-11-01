сегодня в 18:46

Семь детей с отравлением попали в больницу в Дагестане

Сразу семь детей в возрасте от трех до 10 лет попали в Центральную районную больницу Казбековского района в Дагестане с одинаковыми симптомами острой кишечной инфекции, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что с одинаковыми признаками кишечного отравления в больницу обратились 11 детей, но на момент публикации заметки госпитализировали только семь человек.

По факту случившегося компетентные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Чем могли отравиться дети, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.

