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Четыре девушки-подростка погибли в ДТП в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Апрелевке, в котором погибли четверо несовершеннолетних. Авария случилась вечером 5 июня на автодороге у деревни Мартемьяново, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Водитель легкового автомобиля без прав не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево.

В результате аварии погибли две 15-летние, 16-летняя и 13-летняя пассажирки автомобиля. Еще одна 15-летняя девушка находится в тяжелом состоянии. Она госпитализирована в медучреждение.

Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.