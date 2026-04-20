Сейсмолог допустил цунами на Камчатке

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Морозов заявил, что землетрясение магнитудой 7,5 у берегов Японии может вызвать цунами на Камчатке и Курилах с высотой волн менее трех метров, сообщает Газета.ru .

Землетрясение произошло в Тихом океане к востоку от северо-восточного региона Тохоку на глубине 10 километров. По словам ученого, Япония находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где фиксируется до 90% всех землетрясений планеты и 95% самых сильных из них.

«Япония располагается в пределах так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Это главная сейсмоактивная зона нашей планеты: 90% всех землетрясений происходит в пределах вот этой зоны, и 95% всех сильнейших землетрясений произошло именно здесь. Поэтому такое землетрясение — не открытие. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в акватории на глубине 10 километров. Эпицентр находился в районе, где такие природные явления наиболее вероятны», — отметил ученый.

Японские службы объявили о возможном цунами с высотой волн до трех метров. По оценке Морозова, на Камчатке и Курильских островах также возможны цунами, однако волны будут ниже, чем в Японии. Он добавил, что афтершоки могут продолжаться месяцами или годами, но их магнитуда всегда ниже основного толчка.

Ранее у побережья Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.

