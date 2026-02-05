«Съехала» крыша: в Подмосковье кровля ТЦ не выдержала огромного слоя снега

Инцидент случился в одном из торговых центров в Красногорске, где в том числе находится популярный продуктовый магазин. Крыша малоэтажного здания обрушилась под большим слоем тяжелого снега.

Произошедшее попало на видео. На кадрах край заваленной снегом кровли с грохотом рухнул вниз. Рядом в этот момент были припаркованы автомобили, у которых сработала сигнализация. Еще одна машина проезжала мимо здания.

«Снега у нас столько, что крыши уже немного едут. И сползают. Как, например, вот эта — у торгового центра в Красногорске», — подписали ролик авторы канала.

В результате произошедшего никто не пострадал.

