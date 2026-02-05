«Съехала» крыша: в Подмосковье кровля ТЦ не выдержала огромного слоя снега
Фото - © скриншот
Крыша торгового центра в Московской области обрушилась из-за огромного слоя снега. Кадры происшествия попали на видео, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент случился в одном из торговых центров в Красногорске, где в том числе находится популярный продуктовый магазин. Крыша малоэтажного здания обрушилась под большим слоем тяжелого снега.
Произошедшее попало на видео. На кадрах край заваленной снегом кровли с грохотом рухнул вниз. Рядом в этот момент были припаркованы автомобили, у которых сработала сигнализация. Еще одна машина проезжала мимо здания.
«Снега у нас столько, что крыши уже немного едут. И сползают. Как, например, вот эта — у торгового центра в Красногорске», — подписали ролик авторы канала.
В результате произошедшего никто не пострадал.
