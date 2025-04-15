SCMP: в Китае внезапно скончались несколько ученых из сферы ИИ

В Китае от внезапных болезней или несчастных случаев скончались несколько ученых, которые занимались изучением искусственного интеллекта (ИИ), сообщает местная газета South China Morning Post (SCMP).

В статье отметили, что в 2022 году ушёл из жизни 45-летний сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь. В 2023 году скончались 38-летний исследователь нейросетей Фэн Янхэ и 55-летний эксперт в области ИИ, профессор Китайского университета в Гонконге и основатель IT-гиганта SenseTime Тан Сяоу.

Эксперты выразили обеспокоенность в связи с увеличением числа летальных исходов. Они считают, что это может быть связано с сильным давлением на ученых и на отрасль в условиях продолжающегося технологического противостояния между Китаем и США.

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что российские интернет-пользователи, пользуясь искусственным интеллектом, «получают западные нарративы».