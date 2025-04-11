Перепрошивка умов: в СПЧ подозревают влияние западного ИИ на Сеть в РФ

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что, пользуясь искусственным интеллектом, российские интернет-пользователи «получают западные нарративы»: нейросети созданы на основе англосаксонских текстов, сообщает Газета.ru .

«Нейросети, искусственный интеллект пользуются теми миллионами текстов, огромными базами данных и знаний, которые преимущественно созданы на Западе. У них свое мировоззрение, они по-своему смотрят на мир, особенно если англосаксонские тексты. У них свои ценности, у них свои цели», — сказал Фадеев.

По его словам, это даже нельзя назвать вопросом патриотизма: скорее речь идет о том, что у каждого народа свое мировоззрение и история. Из-за распространения искусственного интеллекта Россия рискует умами молодых людей.

Решение проблемы глава СПЧ видит в воспитании критического мышления у нового поколения и настоящем глубоком образовании. Люди должны научиться сопоставлять разные источники информации и различные факты с происходящим в реальности.